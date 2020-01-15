Соперник Беспутина о допинг-тесте чемпиона WBA: это позорный поступок

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Российский боксёр Раджаб Бутаев, который потерпел поражение от соотечественника Александра Беспутина в титульном поединке за пояс WBA в полусреднем весе, прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте у своего соперника.
Соперник Беспутина о допинг-тесте чемпиона WBA: это позорный поступок
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«Я не удивлён. Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании Ассоциацией добровольного тестирования на допинг (VADA)», — цитирует Бутаева ESPN.

По словам боксёра, Беспутин и его команда долго отказывались от тестирования, кроме того, они на протяжении двух недель пытались игнорировать запросы VADA о своём местонахождении. 

«Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я ещё больше уверен в своей победе», — добавил Бутаев.

Беспутин победил Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло. По информации СМИ, после поединка он сдал тест на допинг, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата лигандрола, помогающего увеличить мышечную массу.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что WBA занимается исследованием результатов допинг-теста Беспутина.

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