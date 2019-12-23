После решения WADA: Лавров прокомментировал отстранение РФ от соревнований, а Колобков раскритиковал РУСАДА

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал политизированным решение WADA отстранить сборную от участия в международных соревнованиях. По его словам, борьба с допингом теперь используется теми, кто хочет сдержать Россию на всех направлениях. Между тем адвокат Григория Родченкова назвал ложью выводы СК России о том, что его подзащитный вносил изменения в базу данных московской лаборатории. В свою очередь, министр спорта Павел Колобков выступил с критикой в адрес РУСАДА.

«Политизированность такого рода действий»

После оглашения вердикта исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) прошло две недели, однако вопрос участия национальной команды в международных соревнованиях по-прежнему продолжает волновать не только спортсменов, тренеров и болельщиков, но и представителей других сфер.

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу сложившейся ситуации во время своего выступления в Совете Федерации. По его мнению, решение WADA нельзя назвать объективным.

«Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях — наверное, имеют основание оценки о политизированности такого рода действий», — заявил политик.

Он подчеркнул, что российская сторона уже признала факты применения запрещённых препаратов, после чего были сделаны соответствующие выводы и реформирована вся антидопинговая система.

Кроме того, он выразил надежду на то, что WADA примет к сведению новые данные, обнародованные Следственным комитетом РФ. Напомним, 21 декабря ведомство объявил, что обнаружило доказательства внесения изменений в базы данных московской антидопинговой лаборатории экс-главой учреждения Григорием Родченковым.

«Посмотрим, насколько WADA сможет открыто, транспарентно и честно обсуждать этот вопрос», — добавил Лавров.

Сам Родченков, в настоящий момент проживающий в США по программе защиты свидетелей, в последнее время нечасто реагирует на происходящее в российском спорте, однако обвинения СК не остались без его внимания. От лица информатора выступил американский адвокат Джим Уолден. Он вновь опроверг причастность своего клиента к махинациям с базой данных московской лаборатории и обвинил Россию во лжи.

«Родченков не мог зайти и не заходил в базу данных LIMS. Нам неизвестно, чтобы туда заходил кто-то ещё. Суть в том, что всё это фарс. Очередная российская ложь. Они знают, где я нахожусь. Ни одной просьбы об интервью я не получал. Если WADA или любое другое ведомство захочет, чтобы Григорий дал показания, он сдержит своё обещание в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы загладить свою вину», — приводит слова Уолдена AP.

В России предполагают, что появление новых подробностей может сыграть ключевую роль в деле Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако депутат Госдумы РФ и президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв предположил, что за Родченковым стоят более влиятельные люди, которым выгодно нынешнее положение отечественного спорта.

«Сам Родченков ничего из себя не представляет, помимо того, что прославился созданием знаменитого коктейля и преступной лабораторией, из-за которой мы получили по полной. Он сбежал в Америку от преследований и получил покровителей, которые помогали ему проникать в базу LIMS. Это однозначно политически окрашенная проблема», — цитирует Свищёва РИА Новости.

«Многие вещи ещё непонятны»

Тем временем в России продолжают обсуждать судьбу национальной команды. При этом некоторые специалисты обвиняют в произошедшем высшее спортивное руководство и, в частности, министра спорта Павла Колобкова. В его защиту выступил двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. По его мнению, политик занял свой пост в тот момент, когда допинговый скандал уже набирал свои обороты, и ему пришлось работать над урегулированием ситуации.

«Если бы те, кто хочет помочь, не влезали бы, у Колобкова всё бы получилось. Мы бы сейчас спокойно ехали на Олимпиаду. Он не делал резких движений, а спокойно, соблюдая национальные интересы, выполнял то, чего от нас просило международное сообщество. Но на финише ему, как обычно, сделали подножку. В итоге его сейчас вся страна ненавидит. А за что?» — отметил Панкратов.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус неоднократно заявлял о том, что спортивным властям в России необходима реформа. В своё оправдание Колобков отвечал, что его ведомство сделало всё возможное, чтобы избежать изоляции России от мирового спорта. По его мнению, стабилизации положения мешают действия агентства.

«Выход РУСАДА за рамки полномочий, попытки влиять на выборы в федерации, а также отстранение спортсменов, не имея на это законных оснований, являются вмешательством в дела общественных организаций. Это то, за что, кстати, нас критиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA», — цитирует Колобкова ТАСС.

Однако есть те, кто не спешит делать поспешных выводов относительно происходящего. Четвертьфиналист «Ролан Гарроса» нынешнего года Карен Хачанов предпочёл дождаться окончательного решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

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«Многие вещи ещё непонятны, не решены. Жаль, что это опять и опять происходит против России. Нам не дают возможности выступать, но я надеюсь, позднее мы обсудим эту ситуацию, когда она станет более ясной, когда после всех апелляций нам однозначно запретят играть», — приводит слова теннисиста журналист Реем Абуллейл.

С момента обнародования решения исполкома WADA российская сторона имеет 21 день для подачи протеста. Наблюдательный совет уже рекомендовал общему собранию членов РУСАДА сделать это, однако окончательное решение должен будет принять Ганус.

При этом руководители команд готовятся к самому худшему развитию событий. Так, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, что больше всего вопросов вызывает положение Александра Логинова, Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, отбывших наказание за применении запрещённых препаратов. По его словам, на данный момент в Международный союз биатлонистов (IBU) не поступала информация о дополнительных нарушениях после перепроверки данных московской лаборатории.

«Если что-то появится, мы сразу примем определённые меры, чтобы доукомплектовать команду в случае самого худшего варианта, хотя и надеемся на лучшее. Пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждём первых решений WADA и РУСАДА по судам», — пояснил Драчёв.

Обнадёжил российских поклонников биатлона и известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, глава IBU Олле Далин заверил его, что со 100-процентной вероятностью национальная команда выступит под своим флагом на предстоящем чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Что касается дальнейших перспектив, то они станут известны лишь после вердикта CAS.