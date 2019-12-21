«Намеренное внесение изменений»: СК сообщил о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории Родченковым

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Сергей Стариков
Следственный комитет России сообщил, что располагает доказательствами причастности Григория Родченкова к манипуляциям с электронной базой LIMS московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что WADA получила от Родченкова альтернативную базу данных, но отказывается предоставлять к ней доступ для проведения экспертизы.
«Намеренное внесение изменений»: СК сообщил о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории Родченковым
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

В деле о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории вскрылись новые подробности. Как сообщили в Следственном комитете России, появились свидетельства, что бывший глава антидопингового центра (АДЦ) Григорий Родченков действительно вносил в неё изменения. Причём сделано это было уже после его отставки с поста директора и отъезда в США.

Об этом сообщается в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства. В нём говорится, что в январе и апреле 2019 года российская сторона передала специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) копии электронных файлов московской антидопинговой лаборатории, а также свыше 5000 биологических проб спортсменов для дальнейшего исследования.

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При этом отмечается, что следствием были установлены как подлинность данных файлов, так и отсутствие искажений оригинальной файловой структуры. Отмечается, что подобные выводы были сделаны по результатам тестирования, проведённого российскими специалистами.

Однако также было отмечено, что к базе осуществлялся удалённый доступ в период с 2015 по 2016 год — после отставки Родченкова с поста директора лаборатории.

«Подтверждены факты удалённого посещения прежним руководством антидопингового центра... электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб, с IP-адресов, зарегистрированных и размещённых на территории США и ФРГ», — заявила Петренко, отметив, что представители WADA были проинформированы об этом ещё в январе.

По её словам, в связи с постоянным функционированием московской антидопинговой лаборатории, доступ сотрудников к данным на серверах и приборных компьютерах не мог быть ограничен. 

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в заявлении Петренко.

Кроме того, в СК отметили, что в рамках сотрудничества Родченков передал WADA «некий альтернативный экземпляр» архива базы данных лаборатории, однако сравнить его с оригинальным не представляется возможным. Как сообщила Петренко, иностранные партнёры не только отказываются предоставить данную информацию, но и не позволяют провести допрос экс-директора антидопингового центра. При этом не рассматривается даже вариант с конференц-связью.

«Следствие заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории для установления истины по делу», — заключила Петренко.

Таким образом, в Следственном комитете заявили о наличии доказательств, которые могут опровергнуть обвинения WADA в адрес РУСАДА. В случае подтверждения, подобная информация может стать ключевой в данном деле и заставить Всемирное антидопинговое агентство пересмотреть вердикт в отношении страны.

На данный момент Россия отстранена от международных турниров на четыре года, что потенциально может лишить целый ряд спортсменов шанса выступить на только на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, но и на зимних Играх 2022 года в Пекине. Отечественные атлеты будут лишены возможности соревноваться под своим национальным флагом и смогут рассчитывать на заявку исключительно в нейтральном статусе.

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При этом срок отстранения российских спортсменов может быть увеличен на неопределённый срок. Причиной является решение РУСАДА отстаивать свои позиции в правовом поле. Агентство может подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но в таком случае дисквалификация будет отсчитываться с момента вынесения вердикта CAS. Если тяжба затянется, атлеты рискует пропустить ещё и Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Наблюдательный совет РУСАДА уже выразил мнение, что данное дело должно быть рассмотрено в суде. Как заявил его председатель Александр Ивлев, орган представит общему собранию членов агентства соответствующую рекомендацию, после чего письмо несогласия от генерального директора Юрия Гануса будет передано в WADA. По его словам, данный процесс может занять от 10 до 15 дней.

Напомним, что 9 декабря WADA постановило признать РУСАДА несоответствующим кодексу организации и отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Российская сторона имеет право опротестовать данный вердикт в течение 21 дня.

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