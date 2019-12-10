«Нас пытались сломать, но не получилось»: Голоцуцков о заявлениях WADA, Играх в Токио и давлении на Россию

В решении Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных турниров необходимо искать плюсы. Об этом в интервью RT заявил бывший гимнаст Антон Голоцуцков. По его словам, спортсмены получат ценный опыт, который сделает их ещё сильнее. Кроме того, двукратный призёр Олимпиады в Пекине сравнил WADA с Конором Макгрегором, а также ответил тем, кто призывает атлетов отказаться от участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

— Как вы относитесь к решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях?

— Честно говоря, это было ожидаемо. Конечно, не хотелось бы влезать в политику, потому что у политиков свои цели и задачи. Но обидно, что страдают спортсмены, которые защищают честь страны мирным путём. По сути, мы все — пешки, но на этих пешках многое держится. Жалко атлетов, которые потратили своё время, энергию и жизненные силы в надежде выступить под собственным флагом. Но несмотря на нейтральный статус, весь мир будет знать, что это именно россияне, потому что мы — выше этой грязи. Надеюсь, наши спортсмены обозлятся и выступят в три раза лучше.

— Представители WADA утверждают, что таким образом они якобы защищают чистых спортсменов. Но разве это защита, если никогда не фигурировавшие в допинг-скандалах атлеты будут вынуждены доказывать свою непричастность?

— WADA может утверждать всё что угодно. У нас есть пример бойца мирового уровня, который мне в принципе очень нравится, но при этом тоже много балаболит. Я говорю о Коноре Макгрегоре. Должна быть презумпция невиновности. Поймали — значит, нарушил. В противном случае, как они определили, кто виноват, а кто нет? Все находятся в равных условиях, все сдают одинаковые пробы. Нужно сначала допускать, а потом проверять. А так получается, что всех гребут под одну гребёнку. Спорт должен быть честной и чистой игрой, но пока это не так. Но наши спортсмены покажут всем кузькину мать, как в своё время говорил Никита Хрущёв. Ботинок снимать не буду, но, думаю, все понимают, о чём речь.

Голоцуцков раскритиковал решение WADA

— Отстранение всей страны действительно поможет в борьбе с допингом?

— Не поможет. Это политические игры. Россию захотели наказать, в чём-то ущемить, но это бесполезно. Мы же не трёхлетний ребёнок. Думаю, наши политики найдут, что им ответить. Да, некоторые из них призывают вовсе отказаться от участия в Олимпиадах. Но послушайте, я всю жизнь отдал спорту, готовился к Играм, как же не ехать? Мы будем защищать честь страны под нейтральным флагом, выступать и показывать свой уровень. Об этом должен знать весь мир. Я сам поеду в Токио и буду болеть за наших атлетов.

— Раньше в больших допинг-схемах были уличены и другие страны. Почему такое жёсткое отношение проявляется только по отношению к России?

— Повторюсь, это политика. Я не очень в ней разбираюсь, но мне просто не хочется, чтобы страдали спортсмены, которые отдают свою душу и сердце, чтобы хотя бы однажды поехать на Олимпиаду и защитить честь своей страны максимально мирным путём. К сожалению, есть провокаторы, желающие рассорить людей, устроить бунт. Но они этого не дождутся. Мы станем только сильнее.

— Насколько сложно выступать под нейтральным флагом, когда у тебя почти нет поддержки? Как бы вы поступили на месте действующих спортсменов?

— Если бы я попал в такую ситуацию, мне было бы несложно выступать, так как нейтральный флаг будет окрашен нашим триколором. Больше никто выступать под ним не будет. Нас пытались сломать, но это не получилось. Все жители России будут болеть и поддерживать наших спортсменов, радоваться их победам даже в таком статусе.

— К данному моменту WADA не выдвинула ни одного нового обвинения в сторону российских спортсменов. Насколько легитимно в данной ситуации применение так называемого двойного наказания?

— Мне кажется, стоит вообще перестать их слушать и пытаться вникнуть, так как понять, что они говорят, просто невозможно. Надо просто продолжать тренироваться и готовиться к соревнованиям.

— На волне допинг-скандала во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро россияне подвергались невероятному давлению со стороны других атлетов. Не кажется ли вам, что антироссийская риторика WADA порождает атмосферу ненависти на спортивных мероприятиях?

— Толпой всегда запинать проще. Это как стая собак: одна тявкнула, другие подхватили. Никто не желает выходить один на один. С их стороны это очень некрасиво. Даже не хочется комментировать эти нечеловеческие действия.

— Окажутся ли соперники россиян в более выгодном положении?

— Возможно, это так, но во всём надо искать плюсы. Представляете, какой дорогой опыт сейчас получат наши спортсмены? Они станут ещё сильнее.

— Что бы вы посоветовали российским атлетам в такой ситуации?

— Не могу сказать, что бы я сам чувствовал, так как никогда не оказывался в подобной ситуации. Но мне хотелось бы обратиться ко всем нашим спортсменам. Мы с вами, мы вас поддерживаем, уверен, что вам всем хватит сил и терпения. Вместе мы сила.