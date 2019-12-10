«Решение WADA противоречит Олимпийской хартии»: Путин призвал обжаловать санкции в отношении спортсменов из России в CAS

Президент России Владимир Путин выразил несогласие с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить всех российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и международных турнирах. Глава государства заявил, что вердикт противоречит олимпийской хартии, и указал на наличие оснований для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Кроме того, Путин раскритиковал саму идею коллективного наказания, отметив, что она имеет мало общего с заботой о чистоте спорта.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Париже нормандского саммита президент России Владимир Путин, в частности, высказал своё мнение относительно решения Всемирного антидопингового агентства по России. Накануне исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию (CRC) и постановил признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, тем самым отстранив отечественных спортсменов от участия в Олимпийских играх и международных соревнований на ближайшие четыре года. Таким образом, если это решение останется в силе, россияне смогут выступать на соревнованиях лишь в статусе нейтральных атлетов.

Отвечая на вопрос журналиста, Путин подтвердил информацию, которую накануне озвучивали многие эксперты и функционеры, заявив о возможности обжаловать санкции WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. По словам президента, у России есть как минимум одно основание для подачи этого заявления.

«Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Например, нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР). А если так, то страна должна выступать под своим национальным флагом», — заявил Путин.

«Это говорит о том, что во всяком случае в данной части решение Всемирного антидопингового комитета (WADA) противоречит Олимпийской хартии. Мы имеем все основания подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны», — подчеркнул.

При этом российский лидер отметил наличие и других соображений по этой ситуации, не став уточнять их и отметив необходимость проведения консультаций со специалистами и юристами, а также переговоров с партнёрами.

При этом Путин особо отметил, что не согласен с решением WADA отстранить сразу всех российских спортсменов. По его словам, наказанию должны быть подвергнуты исключительно нарушители антидопинговых правил, тогда как чистые атлеты должны иметь право продолжать защищать честь своей страны.

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«Самое главное, на мой взгляд, и, мне кажется, все на самом деле соглашаются: любое наказание — так повелось ещё со времён римского права — должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто‑то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие», — заключил Путин.

Стоит отметить, что ещё в октябре президент, отвечая на вопрос о ситуации вокруг российского спорта, заметил, что государство «сотрудничало, сотрудничает и будет сотрудничать» с WADA. При этом он выразил надежду, что любые спорные моменты будут рассматриваться предельно непредвзято.

«Очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам. Задача спорта как раз не разъединять страны и людей, а объединять их», — сказал Путин в ходе форума «Россия — спортивная держава».

Накануне ситуацию вокруг российского спорта прокомментировал и глава кабмина Дмитрий Медведев. На встрече с вице-премьерами он подверг критике вердикт WADA, выразив мнение, что он имеет под собой политический подтекст.

«То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах. Конечно, это наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму», — приводит ТАСС слова Медведева.

Премьер-министр также отметил, что российские спортивные федерации должны отстаивать свои права в арбитражном суде.

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«Думаю, что те организации, которые отвечают за это... должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — заявил глава кабинета министров.

При этом Медведев не стал отрицать, что ситуация в российском спорте далека от идеальной, обратив внимание на наличие проблем с применением запрещённых препаратов.

«Не так давно, выступая с интервью, сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе существуют значительные проблемы с допингом. Это невозможно отрицать», — добавил Медведев.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет право опротестовать решение WADA в течение 21 дня. Однако в случае длительного рассмотрения апелляции есть риск, что отечественные атлеты могут пропустить не две, а три Олимпиады. Если тяжба завершится уже после Игр в Токио и вердикт останется прежним, россияне не смогут выступить и на соревнованиях 2024 года в Париже.