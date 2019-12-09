«Если спортивный мир не может поставить точку, это сделает суд»: Колобков о решении WADA и дальнейших действиях России

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России могут не вступить в силу при правильно выстроенной защите в суде. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. По его словам, некоторые решения организации противоречат Олимпийской хартии. Он также назвал российское антидопинговое законодательство эталонным.

— В соответствии с решением WADA для участия в соревнованиях российские спортсмены должны доказать свою непричастность к манипуляциям с данными московской лаборатории. Как это будет происходить? Можно ли сравнить этот процесс с тем, что было перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане?

— Я бы не стал этого делать, так как тогда своих прав лишился Олимпийский комитет России (ОКР). Что касается нашей антидопинговой работы, все условия дорожной карты были выполнены. Более того, в сентябре мы получили благодарность от ЮНЕСКО, а комиссия WADA дважды провела свой мониторинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). И их работа признана успешной. Поэтому к нам никаких вопросов нет. Всё функционирует так же, как и раньше. Возможно, появятся просьбы о дополнительных тестированиях, хотя наши спортсмены и так делают это чуть ли не чаще, чем остальные.

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— Можно ли нынешнее решение назвать политическим или всё-таки в российском спорте были проблемы, которые вскрылись лишь сейчас?

— Да, у нас были проблемы, которые в том числе привели к реорганизации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Не надо скрывать этот факт. Мы реформировали всю антидопинговую систему, московская лаборатория теперь подчиняется не Министерству спорта, а МГУ. Кстати, этот процесс проходил совместно с WADA. Была проделана невероятная работа. Свои функции мы выполняем. С точки зрения законодательства мы являемся эталоном для многих стран.

— Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что необходимо полностью сменить всё руководство российского спорта. Что бы вы ему ответили?

— Как я уже сказал, у РУСАДА есть все полномочия проводить собственные расследования. Сейчас перед Ганусом стоит задача исследовать всю информацию и предоставить её наблюдательному совету. Поэтому пусть занимается своими обязанностями, не хочу ему отвечать. О его действиях мы узнаём из прессы, что неправильно. Вместо этого он любит раздавать советы. Так, недавно с его стороны прозвучал призыв к отставке руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На каком основании? Мы готовы идти ему навстречу, не раз звали его к себе, но он далеко не всегда принимал наши приглашения.

— Значит, отвечать должны не чиновники, а спортсмены и тренеры?

— Не собираюсь ни перед кем оправдываться. Я сделал всё правильно, свой уровень ответственности понимаю, вы знаете моё отношение к допингу. Мы выполнили передачу базы данных, хотя это было сложно с технической точки зрения. Была проведена огромная работа, и она получила заслуженную оценку со стороны WADA.

— Российская сторона сделала всё, что от неё зависело?

— Да, мы сделали всё возможное, чтобы ситуация разрешилась во благо федераций и спортсменов. Критические требования WADA в рамках дорожной карты были выполнены.

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— Если дело дойдёт до Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), какие аргументы будут у российской стороны?

— Я бы хотел отметить, что вся эта тема уже давно затянулась, сменилось несколько поколений спортсменов. Мы не говорим о том, что претензии WADA безосновательны. Но и у нас аргументация достаточная. Она носит как технический, так и процессуальный характер. Сейчас наблюдательный совет РУСАДА должен принять решение по поводу перспектив этого дела. У меня есть сведения, что они хорошие. Оптимизма прибавляет и то, что в CAS дело рассматривается не на основании выводов комитета по соответствию. Между прочим, мы предлагали WADA провести совместное расследование. Но на это никто не пошёл. Ситуация требует постоянного взаимодействия. Теперь придётся прибегнуть к другой процедуре.

— Сколько времени займёт судебный процесс?

— Сложно сказать, так как нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с предыдущим опытом. Здесь предстоит проанализировать огромный объём информации, уверен, с обеих сторон появятся новые эксперты. Но мы готовы работать.

— Есть ли у вас сведения о том, кто внёс изменения в базу данных московской лаборатории?



— Все выводы были сделаны на основе сравнительного анализа с системой LIMS, которая по какой-то причине признана эталонной. Хотя она не была опечатана Следственным комитетом, в неё постоянно вносились изменения, исправления, так как, по сути, она была создана на коленке. В то же время база данных Родченкова была вывезена незаконно. WADA признало, что более достоверными являются raw-файлы с приборов, однако они не были включены в дело.

— Почему, на ваш взгляд, виновные найдены не были, а наказание должны понести российские спортсмены?

— Да, по таким решениям применяется принцип коллективной ответственности, с чем мы не согласны. Давайте дождёмся решения наблюдательного совета РУСАДА. После этого всё дело будет перенесено в юридическую плоскость. Точка будет поставлена в CAS, если спортивный мир сам не может этого сделать.

— Вызывает ли у вас опасение возможный запрет на проведение чемпионатов мира и первенств Европы?



— Нет, ряд санкций, которые прописаны в этом решении, на мой взгляд и по мнению юристов, противоречат хартии МОК.

— А что касается таких соревнований, как московский этап Гран-при по фигурному катанию?

— Не думаю, что запрет его коснётся. Он и другие подобные турниры сохранятся, так как решение WADA на них не распространяется. Вообще, не факт, что санкции вступят в силу. Россия является привлекательной страной для международных федераций с точки зрения подобных мероприятий. Мы всегда выполняем все свои обязательства. Думаю, они и сами будут против такого решения. По всем соревнованиям подписаны двусторонние соглашения. По ряду из них уже оплачены взносы, подготовка к ним началась.

— Складывается впечатление, что кодекс WADAставится выше Олимпийской хартии.



— Для нас хартия МОК по-прежнему остаётся главным документом, на основании которого были разработаны уставы федерации, юридические вопросы и многое другое. Это спортивная библия. А сейчас кодекс WADA становится важнее. Но мы должны вернуть спорт спортивным организациям. Закон Родченкова нарушает принцип их независимости. Именно поэтому возникают предположения о том, что здесь замешана политика.