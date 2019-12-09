Колобков считает, что не должен оправдываться после санкций WADA
- РИА Новости
«Я что, должен оправдываться? Я свой уровень ответственности понимаю, вы знаете моё отношение к допингу. Я делал всё правильно. Мы выполнили передачу базы данных, хотя это было сложно с технической точки зрения. Была проведена огромная работа, и она получила заслуженную оценку», — сказал Колобков на пресс-конференции.
WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.
Ранее Колобков ответил на вопрос, кем были внесены изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории.