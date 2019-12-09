Колобков: непонятно, почему база Родченкова берётся за основу в расследовании WADA

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Министр спорта Павел Колобков ответил на вопрос, кем были внесены изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории.
Колобков: непонятно, почему база Родченкова берётся за основу в расследовании WADA
  • РИА Новости

«Предоставленная база данных представляет из себя систему LIMS. Есть RAW-данные с приборов, которые являются наиболее достоверными данными, что признано WADA. Все выводы делаются на основании сравнения баз данных, одна из которых передана Родченковым. LIMS находилась в лаборатории, не была опечатана СК, постоянно обновлялась, корректировалась, так как сделана на коленке. Но их нельзя сравнивать, так как база Родченкова, по сути, незаконная. Почему она берётся за основу, непонятно», — заявил Колобков на пресс-конференции.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение WADA в отношении России.

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