Губерниев прокомментировал решение WADA в отношении России
- РИА Новости
«Я надеюсь, что будет индивидуальный допуск», — сказал он.
В противном случае, отметил Губерниев, российский спорт окажется в непростой ситуации.
«Мы также должны понимать, что те люди, которые не поехали в Пхёнчхан или не были в Рио-де-Жанейро, могут заканчивать со спортом, потому что больше их никуда не допустят», — добавил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT решение WADA.