Губерниев прокомментировал решение WADA в отношении России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

«Я надеюсь, что будет индивидуальный допуск», — сказал он.

В противном случае, отметил Губерниев, российский спорт окажется в непростой ситуации.

«Мы также должны понимать, что те люди, которые не поехали в Пхёнчхан или не были в Рио-де-Жанейро, могут заканчивать со спортом, потому что больше их никуда не допустят», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT решение WADA.