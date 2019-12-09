Губерниев прокомментировал решение WADA в отношении России

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Губерниев прокомментировал решение WADA в отношении России
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что будет индивидуальный допуск», — сказал он.

В противном случае, отметил Губерниев, российский спорт окажется в непростой ситуации.

«Мы также должны понимать, что те люди, которые не поехали в Пхёнчхан или не были в Рио-де-Жанейро, могут заканчивать со спортом, потому что больше их никуда не допустят», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT решение WADA.

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