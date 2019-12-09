Министр спорта: не стал бы сравнивать данную ситуацию с санкциями перед ОИ-2018
- Reuters
«Я бы не стал сравнивать с ситуацией перед Пхёнчханом, так как тогда ОКР был лишён своих прав. Что касается антидопинговой работы, все условия дорожной карты были выполнены. В сентябре мы получили благодарность от ЮНЕСКО. Дважды в РУСАДА был проведён мониторинг со стороны WADA», — заявил Колобков на пресс-конференции.
По его словам, к российской стороне не должно быть никаких вопросов, а все работы будут проводиться так же, как и раньше.
«Возможно, будут просьбы о дополнительных тестированиях, хотя наши спортсмены и так тестируются чуть ли не больше, чем остальные», — добавил Колобков.
WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.
Ранее Колобков выразил убеждение, что говорить о санкциях против России преждевременно.