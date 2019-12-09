Колобков убеждён, что говорить о санкциях против России преждевременно

Министр спорта России Павел Колобков считает, что говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано.

В понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. При этом чистые российские атлеты смогут выступить на Олимпиаде или чемпионатах мира в нейтральном статусе.

«У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 21 день на подготовку ответа — согласны или нет. Если не согласны, то WADA в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели. Так что говорить о санкциях пока рано», — заявил Колобков на пресс-конференции.

Ранее в WADA рассказали о 145 российских спортсменах с изменёнными пробами.