Глава ОКР назвал чрезмерными санкции WADA в отношении России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Позиция ОКР остаётся неизменной — санкции носят неадекватный и чрезмерный характер», — заявил Поздняков.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение WADA в отношении России.