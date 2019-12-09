Глава ОКР назвал чрезмерными санкции WADA в отношении России
- РИА Новости
«Позиция ОКР остаётся неизменной — санкции носят неадекватный и чрезмерный характер», — заявил Поздняков.
WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.
Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение WADA в отношении России.