Канделаки прокомментировала решение WADA в отношении России

Короткая ссылка
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Канделаки прокомментировала решение WADA в отношении России
  • РИА Новости

«Спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью. Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте — не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе «Крёстного отца» делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что не сможет обвинить спортсменов, которые теперь решат выступать за другую страну. По её мнению, в истории с отстранением России есть виновные, которые легко пожертвовали судьбами атлетов и перспективами российского спорта.

«Нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять», — добавила Канделаки.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее в UKAD поприветствовали санкции против российского спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить