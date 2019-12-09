Канделаки прокомментировала решение WADA в отношении России

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью. Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте — не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе «Крёстного отца» делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что не сможет обвинить спортсменов, которые теперь решат выступать за другую страну. По её мнению, в истории с отстранением России есть виновные, которые легко пожертвовали судьбами атлетов и перспективами российского спорта.

«Нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять», — добавила Канделаки.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее в UKAD поприветствовали санкции против российского спорта.