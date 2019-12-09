В UKAD приветствовали санкции против российского спорта

Британское антидопинговое агентство (UKAD) выразило удовлетворение решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года.

Одновременно Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение WADA лишить РУСАДА статуса соответствия и решение исполкома WADA наложить четырёхлетнее отстранение на российских спортсменов и их обслуживающий персонал. Это было единственно возможное решение, которое мог принять исполком WADA, чтобы восстановить доверие спортсменов и общественности и продолжать добиваться справедливости для тех, кого затронуло мошенничество со стороны российских спортсменов», — приводит слова исполнительного директора UKAD Николь Сэпстид официальный сайт организации.

Ранее министр спорта России Павел Колобков призвал не сравнивать сложившуюся ситуацию с санкциями перед Олимпиадой-2018.