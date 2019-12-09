В UKAD приветствовали санкции против российского спорта

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Британское антидопинговое агентство (UKAD) выразило удовлетворение решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года.
В UKAD приветствовали санкции против российского спорта
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Одновременно Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение WADA лишить РУСАДА статуса соответствия и решение исполкома WADA наложить четырёхлетнее отстранение на российских спортсменов и их обслуживающий персонал. Это было единственно возможное решение, которое мог принять исполком WADA, чтобы восстановить доверие спортсменов и общественности и продолжать добиваться справедливости для тех, кого затронуло мошенничество со стороны российских спортсменов», — приводит слова исполнительного директора UKAD Николь Сэпстид официальный сайт организации.

Ранее министр спорта России Павел Колобков призвал не сравнивать сложившуюся ситуацию с санкциями перед Олимпиадой-2018.

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