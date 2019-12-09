Глава РУСАДА: в руководстве спортом нужны новые люди

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований на четыре года. По словам функционера, спортивные руководители, занимавшиеся выводом отечественного спорта из кризиса, не справились со своей задачей.

«Нужно менять подходы, нужно менять людей, которые эти подходы продвигают. В спорте нужны новые лидеры. Сейчас спортсмены понимают, что ещё четыре года будут действовать ограничения. Мы в РУСАДА больше всего опасались, что будут нарушены права чистых спортсменов. Но к соревнованиям будут допущены чистые спортсмены, чьи имена нигде не фигурировали — в базах данных, докладе Макларена. Мы готовы включиться в работу, как мы включались в работу по федерации лёгкой атлетики», — заявил Ганус на пресс-конференции.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение WADA не коснётся отечественного футбола и никак не отразится на проведении матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.