Глава РУСАДА: в руководстве спортом нужны новые люди
- РИА Новости
«Нужно менять подходы, нужно менять людей, которые эти подходы продвигают. В спорте нужны новые лидеры. Сейчас спортсмены понимают, что ещё четыре года будут действовать ограничения. Мы в РУСАДА больше всего опасались, что будут нарушены права чистых спортсменов. Но к соревнованиям будут допущены чистые спортсмены, чьи имена нигде не фигурировали — в базах данных, докладе Макларена. Мы готовы включиться в работу, как мы включались в работу по федерации лёгкой атлетики», — заявил Ганус на пресс-конференции.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение WADA не коснётся отечественного футбола и никак не отразится на проведении матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.