Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не коснётся отечественного футбола и никак не отразится на проведении матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.

«Решение WADA по российскому футболу никак не ударит. Оно не коснётся Евро-2020, Санкт-Петербург примет три матча, здесь можно спать спокойно. Думаю, что и ЧМ-2022 это не коснётся. Россия 100% будет участвовать в отборочных матчах. Плюс тут ещё нужно решение ФИФА. Что касается всего остального, то надо дождаться решения CAS. Туда, я не сомневаюсь, наши власти обратятся, и CAS скорректирует озвученное сегодня решение. Думаю, чистым спортсменам будет позволено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом», — заявил Колосков RT.

Также почётный президент РФС выразил мнение, что решение WADA не стоит отождествлять с политикой.

«Я бы не стал связывать данное решение с политикой. Другое дело, что мы так и не поняли, какие именно нарушения предписывают России. Причиной назвали несоответствие данных, но каких? Что теперь делать спортсменам? Выступать. Практика показала, что в их же интересах участвовать в соревнованиях, пусть и под нейтральным флагом. В первый раз, что ли? Власти должны поддержать спортсменов. Пускай виновные понесут наказание, но нужно сначала их найти. Надо работать с отдельными федерациями», — сказал Колосков.

Ранее президент WADA заявил, что России был предоставлен шанс привести свой дом в порядок.