Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не коснётся отечественного футбола и никак не отразится на проведении матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.
Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит
  • РИА Новости

«Решение WADA по российскому футболу никак не ударит. Оно не коснётся Евро-2020, Санкт-Петербург примет три матча, здесь можно спать спокойно. Думаю, что и ЧМ-2022 это не коснётся. Россия 100% будет участвовать в отборочных матчах. Плюс тут ещё нужно решение ФИФА. Что касается всего остального, то надо дождаться решения CAS. Туда, я не сомневаюсь, наши власти обратятся, и CAS скорректирует озвученное сегодня решение. Думаю, чистым спортсменам будет позволено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом», — заявил Колосков RT.

Также почётный президент РФС выразил мнение, что решение WADA не стоит отождествлять с политикой.

«Я бы не стал связывать данное решение с политикой. Другое дело, что мы так и не поняли, какие именно нарушения предписывают России. Причиной назвали несоответствие данных, но каких? Что теперь делать спортсменам? Выступать. Практика показала, что в их же интересах участвовать в соревнованиях, пусть и под нейтральным флагом. В первый раз, что ли? Власти должны поддержать спортсменов. Пускай виновные понесут наказание, но нужно сначала их найти. Надо работать с отдельными федерациями», — сказал Колосков.

Ранее президент WADA заявил, что России был предоставлен шанс привести свой дом в порядок.

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