Президент WADA: России был предоставлен шанс привести свой дом в порядок

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди прокомментировал решение исполкома организации отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

«Сегодняшнее решение исполкома WADA свидетельствует о нашем намерении действовать решительно в ситуации с российским антидопинговым кризисом. Активные следственные мероприятия WADA, видение комитета по соответствию и возможность рекомендовать применение существенных санкций посредством вступившего в силу в апреле 2018 года кодекса в сумме позволили исполкому принять правильное решение в нужное время. Слишком долго ситуация с допингом в России отвлекала от чистого спорта. Резкое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, который были утверждены исполкомом WADA в сентябре 2018 года, требовали решительного ответа. России был предоставлен шанс привести свой дом в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом во благо своих спортсменов и чистоты спорта. Но вместо этого государство решило продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания. Исполком WADA отреагировал самым решительным образом, защищая права российских атлетов, которые могут доказать, что они не воспользовались этими мошенническими действиями», — цитирует главу WADA ТАСС.

Также Риди поблагодарил членов исполкома и всех причастных к данному решению.

«От имени исполкома, а также всех заинтересованных сторон, которые поддержали рекомендацию комитета по соответствию, я бы хотел поблагодарить членов комитета за их продуманную рекомендацию. Также благодарю департамент расследования WADA и судебных экспертов. В их отчётах делается вывод о том, что данные московской лаборатории были подвергнуты намеренным изменениям до и во время процесса их изъятия WADA в январе 2019 года», — сказал Риди.

Ранее Вяльбе заявила, что защитой прав российских спортсменов должны заниматься РУСАДА и ОКР.