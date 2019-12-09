Вяльбе считает, что защитой прав российских спортсменов должны заниматься РУСАДА и ОКР

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
Вяльбе считает, что защитой прав российских спортсменов должны заниматься РУСАДА и ОКР
  • РИА Новости

«Очень печальная новость. Я даже не знаю, что сказать. Отстаивать наши права точно уже должны не федерации. Во-первых, РУСАДА и их наблюдательный совет, а также наш национальный Олимпийский комитет. Однозначно нельзя руки опускать, нужно идти до конца. Нельзя так распоряжаться судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее Фетисов заявил, что не уверен в наличии аргументов у России для апелляции в CAS.

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