Фетисов: я не уверен, что у России есть аргументы для апелляции в CAS

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Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает необходимым обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако не верит в успех протеста.
Фетисов: я не уверен, что у России есть аргументы для апелляции в CAS
  • РИА Новости

«Обращаться в любом случае надо, но я не уверен, что у нас есть аргументы. Надо открывать документы, есть прописанная система дисквалификации, нужно читать, какие права есть у спортсменов. Мы помним, как ещё начиная с Рио они пытались обращаться коллективно и индивидуально, — у кого-то получалось, у кого-то нет. Надеюсь, что могут быть послабления для российских спортсменов», — заявил Фетисов RT.

Исполком WADA единогласно принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года в связи с махинацией с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Фетисов выразил мнение, что отстранение российского спорта не связано с политикой.

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