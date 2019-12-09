Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может

Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.

«Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс. Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может», — сказал Фетисов RT.

Решением исполкома WADA Россия была отстранена от крупных международных турниров на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что вице-президент WADA считает решение исполкома относительно России недостаточно жёстким.