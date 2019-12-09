Вице-президент WADA считает решение исполкома относительно России недостаточно жёстким

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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что добивалась применения более жёстких санкций в отношении российского спорта.
Вице-президент WADA считает решение исполкома относительно России недостаточно жёстким
  • © AFP

«Я очень расстроена, так как настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это наибольший скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Ещё раз — я недовольна решением, которое было принято, но это пока всё, что мы можем», — заявила Хеллеланд журналистам.

Россия была отстранена решением исполкома WADA от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее в Госдуме назвали необоснованным решение WADA в отношении России.

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