Глава ОКР Поздняков прокомментировал итоги заседания WADA

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RT
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал итоги заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), принявшего рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях. RT вёл прямую трансляцию.

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