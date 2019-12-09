Глава ОКР Поздняков прокомментировал итоги заседания WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал итоги заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), принявшего рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях. RT вёл прямую трансляцию.
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