Ласицкене назвала решение WADA позором для российского спорта

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не удивлена решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
Ласицкене назвала решение WADA позором для российского спорта
  • РИА Новости

«Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что всё будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Планирую продолжать выступать и бороться. Менять гражданство не собиралась и не планирую это делать. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — гласит заявление спортсменки, опубликованное в Twitter-аккаунте её мужа.

Срок отстранения России составит четыре года. Санкции были применены ввиду махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Колосков заявил, что решение WADA по российскому футболу никак не ударит.

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