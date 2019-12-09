Ласицкене назвала решение WADA позором для российского спорта

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не удивлена решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

«Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что всё будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Планирую продолжать выступать и бороться. Менять гражданство не собиралась и не планирую это делать. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — гласит заявление спортсменки, опубликованное в Twitter-аккаунте её мужа.

Срок отстранения России составит четыре года. Санкции были применены ввиду махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Колосков заявил, что решение WADA по российскому футболу никак не ударит.