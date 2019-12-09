Медведев заявил о наличии проблем с допингом в российском спорте

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьерами признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом.
Медведев заявил о наличии проблем с допингом в российском спорте
  • РИА Новости

«Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после соответствующего решения WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.

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