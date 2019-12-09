Медведев заявил о наличии проблем с допингом в российском спорте
- РИА Новости
«Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — цитирует ТАСС Медведева.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после соответствующего решения WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.