Опубликован полный список санкций против российского спорта, принятый на исполкоме WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало полный список санкций против российского спорта, который был принят на исполкоме организации.

В перечень санкций вошли следующие пункты:

— официальные лица правительства страны и другие представители российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной из организаций — подписантов кодекса WADA;

— официальные лица правительства страны и другие представители российской власти не могут посещать на протяжении четырёх лет указанные международные соревнования или участвовать в них: юношеские Олимпийские игры (летние и зимние), Олимпийские и Паралимпийские игры (летние и зимние), любые другие крупные соревнования, чемпионаты мира, проводимые или переданные организациями — подписантами кодекса WADA;

— Россия не имеет права принимать и подавать заявки на проведение крупных международных соревнований в течение ближайших четырёх лет;

— турниры, проведение которых уже запланировано в России, должны быть отобраны и перенесены в другие страны, если это возможно. Также России запрещено претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года;

— российский флаг не может быть поднят ни на одном крупном международном соревновании в течение четырёх лет;

— президент, генеральный секретарь, генеральный директор, любой член исполкома/руководства Олимпийского и Паралиймпийского комитетов России не может посещать крупные международные турниры в течение четырёх лет и принимать в них участие;

— российские спортсмены и их персонал могут принимать участие в крупных международных соревнованиях в течение четырёх лет лишь при условии, что им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям, их имена не упоминались в докладе Ричарда Макларена, а также нет информации о манипулировании их допинг-пробами в базе данных, при выполнении определённых WADA критериев. Представлять Россию они не могут;

— РУСАДА должно компенсировать WADA все затраты на расследование с января 2019 года, а также заплатить 10% годового бюджета WADA или штраф в размере $100 тыс. до конца четырёхлетнего срока.

Ранее в WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора.