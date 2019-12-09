«Этот вопрос окончательно будет решён в CAS»: юрист Пацев о вердикте WADA, апелляции России и влиянии общественности

Российской стороне следует как можно скорее обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства. Об этом в интервью RT заявил известный спортивный юрист Артём Пацев. Он подчеркнул, что в Лозанне будет поставлена точка в этом споре. Эксперт также объяснил, могут ли международные федерации проводить соревнования в России вопреки санкциям.

— Как следует относиться к принятому WADA решению, с юридической точки зрения?

— На мой взгляд, с одной стороны, оно основано на тех или иных нормах и стандартах по соответствию. С другой, с точки зрения соразмерности и справедливости, вердикт не соответствует сложившейся ситуации. Наша страна должна высказать несогласие с принятым решением. Следует запустить процедуру рассмотрения в CAS, который и поставит точку в этой истории.

— Насколько нынешняя ситуация отличается от той, которая была два года назад, в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане?

— Здесь есть принципиальные различия. В данном случае под санкции подпал уже весь российский спорт. К тому же тогда национальная антидопинговая организация, то есть РУСАДА, не признавалась не соответствующей статусу, и это не влекло последствий, предусмотренных международным стандартом по соответствию. Это было решение исключительно МОК, касающееся отдельно взятых Олимпийских игр в Пхёнчхане и статуса ОКР.

В данной ситуации мы имеем дело с совершенно иным масштабом санкций. Во-первых, они гораздо более длительные — четыре года, во-вторых, касаются всех российских атлетов вне зависимости от видов спорта и огромного количества международных соревнований, в том числе двух Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка планеты.

Пацев о масштабе санкций WADA

— WADA запретило руководству ОКР и ПКР присутствовать на Олимпийских играх. Не является ли это вмешательством в дела МОК? Ведь к ним претензий со стороны WADA не было.

— Дело в том, что в соответствии с международным стандартом по соответствию существует ряд последствий, которые предусмотрены на случаи, когда статус национальной антидопинговой организации признаётся не соответствующим кодексу. Одним из последствий, которые может в виде санкции принять исполком WADA, как раз и является запрет чиновникам или руководителям олимпийского комитета этой страны на посещение международных соревнований. WADA этой возможностью воспользовалось. Другое дело — не чрезмерна ли такая санкция.

— WADA заявило, что спортивные федерации должны отказаться от проведения чемпионатов мира в России, если это практически и юридически возможно. Могут ли они на своё усмотрение решить этот вопрос и сохранить право проведения турниров за страной, даже если до них осталось несколько лет?

Также по теме Без флага, гимна и принадлежности к стране: WADA приняло санкции в отношении России Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вводит ряд санкций в отношении российского спорта в связи с нарушениями условий...

— Они действительно должны отказаться, но только в тех случаях, когда перенос соревнований фактически, юридически и логистически возможен. Если это уже нереально, WADA не будет препятствовать проведению таких мероприятий. Но с получением новых соревнований возникнет большая проблема. При этом международные федерации могут не согласиться с позицией Всемирного антидопингового комитета и всё-таки назначить проведение некоторых соревнований в России. Но в таком случае они сами рискуют получить статус несоответствия от WADA.

— Весь мир сейчас приветствует решение WADA и «топчется» на России. Может ли этот факт принять во внимание CAS при вынесении вердикта?

— Не думаю, что CAS примет во внимание мнение общественности. Там работают достаточно профессиональные арбитры и юристы, которые будут сфокусированы на правовых обстоятельствах дела, касающихся правомерности тех или иных сторон.

— У РУСАДА есть три недели на то, чтобы принять вердикт WADA или отклонить его. Как следует использовать это время?

— Нужно как можно быстрее принять какое-то решение. Надеюсь, оно будет направлено на передачу вопроса в CAS. Терять время в данном случае преступно, поскольку до Олимпийских игр в Токио остаётся не так много времени.

— На что можно делать упор в апелляции и есть ли слабые стороны у решения исполкома WADA?

— Сложно сказать, поскольку это большая доказательная работа как со стороны РУСАДА, так и со стороны WADA, а также других заинтересованных сторон, например ОКР, ПКР, МОК, который также может принять участие в разбирательстве. Я так понимаю, большая часть работы будет посвящена именно разбору доказательств. Но поскольку не обладаю детальной информацией о позициях сторон, не могу сказать ничего конкретного.

Пацев о слабых местах в решении WADA

— Можно ли подавать апелляции на решение CAS или это истина в последней инстанции?

— Да, этот вопрос будет окончательно решён в Лозанне.

— Будут ли у России перспективы в гражданском суде, если CAS согласится с решением WADA?

— Сложно сказать. Пока говорить об этом преждевременно.

— Болельщики переживают, что будет введён запрет на российский флаг на трибунах. Вправе ли спортивные федерации вводить такие ограничения на Олимпиадах и чемпионатах мира?

— Подобные запреты уже имели место, например, на чемпионате мира по лёгкой атлетике и Олимпийских играх в Пхёнчхане. Чем-то новым это точно не станет. Такие опасения, безусловно, существуют. Вопрос флага и гимна тоже станет одним из ключевых при рассмотрении дела в CAS.

— Вы планируете защищать интересы российских спортсменов, если к вам обратятся?

— Спортсмены в этой истории пока участвовать не могут. Право на обращение в CAS имеют РУСАДА, ОКР и ПКР, а также МОК и МПК. Атлетов, к сожалению или к счастью, к разбирательству в Лозанне привлекать не будут.