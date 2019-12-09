IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA
- Reuters
«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодёжного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — цитирует Фазеля РИА Новости.
WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.
Напомним, что в 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Федерация хоккея России подала заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира среди женщин в Уфе.
Ранее ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA.