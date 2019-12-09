IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что перенести международные хоккейные турниры невозможно, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодёжного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — цитирует Фазеля РИА Новости.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Напомним, что в 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Федерация хоккея России подала заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира среди женщин в Уфе.

Ранее ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA.