IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что перенести международные хоккейные турниры невозможно, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA
  • Reuters

«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодёжного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — цитирует Фазеля РИА Новости.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Напомним, что в 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Федерация хоккея России подала заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира среди женщин в Уфе.

Ранее ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA.

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