ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что санкции WADA ещё могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS), а решение о проведении в России международных соревнований по хоккею будет принимать Международная хоккейная федерация.

«В сотрудничестве с Олимпийским комитетом России, Минспорта РФ и Международной хоккейной федерацией ФХР будет отстаивать интересы чистых спортсменов и полученные права на проведение международных спортивных мероприятий на территории России», — написано в тексте ФХР.

9 декабря на исполкоме WADA было принято решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Россия также не сможет в этот период принимать международные турниры на своей территории.

Ранее сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году, несмотря на решение WADA.