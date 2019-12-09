Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году, несмотря на решение WADA

В АНО «Росгонки», являющейся организатором этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Гран-при России, прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете на проведение крупных соревнований в России.

«Контракт на проведение Гран-при России «Формулы-1» подписан в 2010 году задолго до расследуемых WADA обстоятельств и действует до 2025 года. Гран-при России «Формулы-1» включён в международный спортивный календарь Международной автомобильной федерации на 2020 год. Даже если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупных мероприятий при условии того, что это юридически и практически возможно, останутся прежними и будут относиться к Гран-при России, то, на наш взгляд, отсутствует техническая и практическая возможность вывода и переназначения российского Гран-при в другую страну. Мы уверены в том, что Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году и в последующие годы, и приглашаем всех поклонников гонок в Сочи. Продажа билетов уже стартовала», — заявила RT руководитель PR-службы АНО «Росгонки» Татьяна Ривная.

Ранее в Федерации кёрлинга России прокомментировали решение WADA.