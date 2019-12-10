«Политические игры»: Ефимова о санкциях WADA, выступлении под нейтральным флагом и отборе на ОИ-2020

Отечественных спортсменов готовы допустить до Олимпиады-2020 в нейтральном статусе, однако определённые силы не хотят видеть там российский флаг. Такое мнение в интервью RT выразила трёхкратный призёр Игр по плаванию Юлия Ефимова. Прославленная спортсменка назвала политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России и рассказала, рассчитывает ли выступить на соревнованиях в Токио.

— 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета по соответствию и постановил ввести санкции в адрес России. Как отреагировали на это?

— Узнала об этом достаточно недавно. Не следила за новостями, до последнего надеялась, что подобное не случится.

— Ожидали, что итоговое решение будет именно таким?

— Ещё после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. После своего заплыва сразу сказала, что ничего не закончено, всё только начинается. У нас ещё будут проблемы. Нам чётко дали понять это.

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— Для российских спортсменов Игры в Токио станут вторыми подряд, на которых они будут представлены в нейтральном статусе. Как ситуация изменилась с момента соревнований в Южной Корее?

— С каждым годом всё становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только всё ещё сложнее. На этот раз санкции рассчитаны на четыре года и касаются всех международных турниров. Необходимо думать, что и как делать, как отбираться на соревнования. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но не предполагала, что будет настолько жёстко.

— Главы федераций уверены, что WADA слишком политизировано и предвзято в отношении России, а некоторые решения принимаются под давлением. Вы разделяете их позицию?

— Соглашусь, этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и WADA, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры.

Юлия Ефимова: «Вердикт WADA кажется мне политизированным»

— Почему вы так считаете?

— Они ведь всё равно допускают атлетов до Олимпийских игр, пусть и в нейтральном статусе. Но они не хотят видеть там российский флаг, не хотят, чтобы мы представляли свою страну.

— Для попадания на Олимпийские игры в Токио российским спортсменам придётся пройти сложную процедуру допуска. Не стоит сомневаться, что особое внимание будет приковано к атлетам с допинговым прошлым. Как собираетесь действовать?

— Так же, как и раньше. У меня уже зарезервирован адвокат.

— При этом в правилах WADA сейчас нет прямого запрета выдавать нейтральный статус спортсменам с подобными проблемами. Это обнадёживает?

— Если ты один раз нарушил какое-то правило, то не будешь отбывать за это наказание дважды. Надеюсь, это сработает, но не могу быть уверена. Да, со мной случилось подобное, в результате я была дисквалифицирована на два года. При этом многие спортсмены из США, Европы и других стран имели проблемы с допингом, но сейчас спокойно выступают. Если вы хотите устанавливать такие законы, пусть они будут едины для всех. Не только для России, пожалуйста.

Юлия Ефимова: «Если вы хотите устанавливать такие законы, пусть они будут едины для всех»

— Вам уже приходилось проходить через все эти трудности ради выступления на Олимпийских играх в 2016 году. Насколько сильное беспокойство вы испытываете в этот раз?

— Мне кажется, я всё пережила в Рио-де-Жанейро. В данный момент думаю, что ничего хуже случиться уже не может. Тогда меня допустили до Игр в день их официального открытия. Полгода болела, постоянно сидела на таблетках. Сейчас у меня уже не такая реакция на происходящее. Даже если мне не позволят выступить, я без пяти минут бабушка для спорта. (Смеётся). Значит, такова судьба, что поделать.

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— Что бы вы посоветовали другим российским спортсменам в этой ситуации?

— Не переживать. Надо сразу же нанимать адвокатов, не ждать помощи от кого-то, а делать всё самим. Они могут обратиться ко мне за советом.

— Насколько серьёзное значение имеет возможность выступать под своим флагом для самих атлетов?

— Мы, спортсмены, любим свою страну. Не представляю, как возможно выступать без флага. Для нас это очень важная вещь. Мы защищаем честь России, когда нас лишают этого, то не позволяют представлять самих себя.

— В таком случае, не стоит ли российским спортсменам отказаться от поездки в Токио, если они не смогут представлять Россию?

— Не думаю, что у нас есть выбор. Тяжело отказаться от поездки на Игры, когда ты посвящаешь всего себя этому, тратишь на это жизнь. И это особенно важно для молодых атлетов, у которых может не быть второго шанса.