Песков прокомментировал решение WADA по России

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Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Песков прокомментировал решение WADA по России
  • РИА Новости

«Президент сказал о несоответствии части решения Олимпийской хартии и говорил о неприемлемости применения принципа коллективной ответственности. Поэтому сейчас задача — заявить о нашем несогласии и, конечно, защитить наших спортсменов и их интересы, чтобы они могли выступать и поддерживать свою квалификацию. Главное, это не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы спортсменов», — заявил Песков.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA.

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