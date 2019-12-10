Песков прокомментировал решение WADA по России

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Президент сказал о несоответствии части решения Олимпийской хартии и говорил о неприемлемости применения принципа коллективной ответственности. Поэтому сейчас задача — заявить о нашем несогласии и, конечно, защитить наших спортсменов и их интересы, чтобы они могли выступать и поддерживать свою квалификацию. Главное, это не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы спортсменов», — заявил Песков.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA.