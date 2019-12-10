Российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA

Российский Фонд защиты прав спортсменов обратился к Генеральному секретарю ООН по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам исполнительного директора фонда, правозащитника Ивана Мельникова, которые передаёт ТАСС, в своём обращении организация просит Генерального секретаря ООН вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, которые «стали заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке».

Отмечается, что в обращении фонд также просит Генсека ООН посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения WADA по России.

Мельников подчеркнул, что такое решение WADA нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов, которые могут пострадать от санкций, не были замешаны в каких-либо нарушениях антидопингового кодекса.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA заявили, что вопрос участия россиян с допинговым прошлым в ОИ и ЧМ требует обсуждения.