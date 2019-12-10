В WADA заявили, что вопрос участия россиян с допинговым прошлым в ОИ и ЧМ требует обсуждения

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что вопрос участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира российских спортсменов с допинговым прошлым требует дополнительного обсуждения.

Об этом Тейлор заявил ТАСС, отвечая на вопрос о возможности выступления на мировых первенствах и Играх тех спортсменов, которые в прошлом отбыли свои дисквалификации за нарушения антидопинговых правил.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что, по мнению экс-главы WADA Паунда, России нет смысла обжаловать санкции WADA в CAS.