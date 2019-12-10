Паунд считает, что России нет смысла обжаловать санкции WADA в CAS

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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказал мнение, что российской стороне нет смысла обжаловать санкции, наложенные за манипуляции с данными московской лаборатории.
Паунд считает, что России нет смысла обжаловать санкции WADA в CAS
  • Reuters

«Я не был на самом исполкоме, но, исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым», — приводит слова Паунда РИА Новости.

Он отметил, что, учитывая доказательную базу против России, российской стороне нет смысла пытаться обжаловать санкции WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Это пустая трата времени и денег. Ведь четырёхлетний срок отстранения не начнётся до тех пор, пока не пройдёт апелляционный процесс. Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьёзные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», — добавил экс-глава WADA.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прокомментировал решение WADA по России.

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