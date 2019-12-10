Путин прокомментировал решение WADA по России 

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

По его словам, необходимо проанализировать это решение, в том числе то, что лежит на поверхности.

«Например, нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия», — сказал он.

Это говорит о том, отметил Путин, что в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии и Россия имеет все основания подать иск в CAS. Он добавил, что есть и другие соображения, которые должны проанализировать юристы и специалисты.

«Любое наказание, так повелось ещё со времён римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера, распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения, и все это понимают», — отметил глава государства.

По его мнению, специалисты WADA это тоже понимают.

«Но если кто-то из них принимает решение о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие», — заключил президент.

9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.