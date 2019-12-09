В Госдуме оценили решение WADA в отношении России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
В Госдуме оценили решение WADA в отношении России
  • © РИА Новости

«Это полный беспредел — то, что происходит в Международном олимпийском комитете, в WADA. Главное, что наши спортсмены теперь не смогут выступать под своим флагом», — заявил он.

По его словам, это очень сильно сказывается на спортсменах во время подготовки.

Как считает Таймазов, это решение нужно будет оспаривать, поскольку россияне должны выступать под своим флагом.

«Надо отстаивать наши интересы, и мы над этим работаем», — добавил он.

Ранее трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не удивлена решением WADA.

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