СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

Бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удалённо внёс изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявили в Следственном комитете России.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Как отмечается, подтверждены факты удалённого посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015—2016 годах электронной базы LIMS, которая содержит информацию о результатах исследования допинг-проб с IP-адресов, зарегистрированных и размещённых на территориях США и ФРГ.

Протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS был вручен WADA в январе.

В СК добавили, что иностранные партнёры уклоняются от предоставления возможности проведения российской стороной экспертиз версии электронной базы LIMS, которую представил Родченков. Они также отказывают в проведении его допроса по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил уверенность, что Родченков замешан в изменениях её базы данных.