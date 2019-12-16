Депутат Госдумы: Родченков замешан в махинациях с московской лабораторией

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил уверенность, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков замешан в изменениях её базы данных.

«Что там нашли в базе данных — вопрос открытый. Кто там что сделал — вопрос к специалистам. Но у меня устойчивое мнение, что во всём этом замешан Григорий Родченков как создатель базы LIMS», — цитирует депутата РИА Новости.

По его мнению, Родченков мог повлиять на изменения базы данных из США.

«Вся эта история выявила самое главное — надо реформировать управление российского спорта», — сказал Дегтярёв.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Дегтярёв заявил, что спортсменам с допинговым прошлым нет места в Госдуме.