Депутат Госдумы: Родченков замешан в махинациях с московской лабораторией
- РИА Новости
«Что там нашли в базе данных — вопрос открытый. Кто там что сделал — вопрос к специалистам. Но у меня устойчивое мнение, что во всём этом замешан Григорий Родченков как создатель базы LIMS», — цитирует депутата РИА Новости.
По его мнению, Родченков мог повлиять на изменения базы данных из США.
«Вся эта история выявила самое главное — надо реформировать управление российского спорта», — сказал Дегтярёв.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее Дегтярёв заявил, что спортсменам с допинговым прошлым нет места в Госдуме.