Депутат Дегтярёв заявил, что спортсменам с допинговым прошлым нет места в Госдуме

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв высказал своё отношение к спортсменам с допинговым прошлым в Госдуме.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти. Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам», — цитирует Дегтярёва РИА Новости.

Он также выразил мнение, что пойманный на применении запрещённых препаратов спортсмен должен возвращать все свои призовые и прочие награды.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее генерал-майор ФСБ выразил мнение, что россиянам не стоит ехать на ОИ под нейтральным флагом.