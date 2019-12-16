Генерал-майор ФСБ считает, что россиянам не стоит ехать на ОИ под нейтральным флагом

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов выразил уверенность, что российским спортсменам необходимо отказаться от поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом.

«Итак, Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина? Без символов России, униженные и оскорблённые? Никакой. Порвать никого не порвём», — цитирует Михайлова HealthInforn.

По его словам, сборная СССР в 1984 году смогла отказаться от Олимпийских игр и спокойно пережила это. Он отметил, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) является проамериканской, а также назвал запрет на использование российских символов циничным политическим оскорблением страны.

Как заявил генерал, помимо отказа, необходимо ввести санкции в отношении членов МОК и возбудить против них уголовное дело за оскорбление символов государственной власти РФ. Кроме того, по его мнению, должны прекратиться выплаты в МОК.

«Говорят, что спортсмен шёл к Олимпиаде четыре года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией», — добавил Михайлов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил мнение, что санкции WADA являются частью политической игры.