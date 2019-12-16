Пихлер считает санкции WADA в отношении России частью политической игры

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Вы знаете моё отношение к Родченкову. Я считаю, что это игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика. Сейчас нужно посмотреть, что действительно произошло», — цитирует Пихлера ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о реакции биатлонного сообщества на санкции WADA в отношении России.