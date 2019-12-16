Васильев: даже ругавшие Россию говорят, что решение WADA — перебор

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о реакции биатлонного сообщества на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Васильев: даже ругавшие Россию говорят, что решение WADA — перебор
  • Reuters

«Все в недоумении, даже наши признанные оппоненты, ругавшие нас постоянно, говорят, что это перебор со стороны WADA. Никто не понимает, зачем это всё нужно, все уже устали. И это говорят чиновники от спорта, руководители международной федерации, они в недоумении. Во время этапа Кубка мира в Австрии я поговорил с некоторыми руководителями IBU, видно, что они не лукавят. Наоборот, сильно удивлены», — приводит слова Васильева РИА Новости.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

На подачу апелляции у российской стороны есть 21 день с момента вынесения решения.

Ранее Владимир Драчёв рассказал, как прошло обсуждение санкций WADA в отношении России на заседании исполкома Международного союза биатлонистов.

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