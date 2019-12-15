Драчёв: никто в IBU не говорит, что нас могут прогнать

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как прошло обсуждение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).

«Пока разговоры в целом идут о перспективах, которые возможны в связи с решением в отношении РУСАДА. Ждём этого решения. Когда опротестуют решение WADA, будет две дороги. Первая — если мы соглашаемся с этим решением, начнутся рассмотрения по каждому спортсмену. Вторая — если не соглашаемся, уходим на длинные процедуры в CAS», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Он отметил, что на исполкоме IBU также обсуждался вопрос создания комиссии по критериям допуска к соревнованиям.

«Отношение к нам хорошее. Никто не говорит, что нас могут прогнать. Ждём решения по РУСАДА», — добавил глава СБР.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что ему непонятно в решении WADA по России.