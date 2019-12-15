Бьорндален рассказал, что ему непонятно в решении WADA по России

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Существуют правила WADA. И Россия со всей определённостью этим правилам не следовала. В этой связи я понимаю, что последовало какое-то наказание. Но вот что для меня совсем не ясно, какая судьба теперь ждёт самих спортсменов, по отдельности. Совсем не понимаю, почему вдруг они не смогут принимать участие в гонках», — заявил Бьорндален в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что у него нет ответа на этот вопрос, и подчеркнул, что в любой ситуации будет на стороне спортсменов.

«Если у них нет положительных допинг-проб, я всегда буду поддерживать таких спортсменов», — добавил восьмикратный олимпийский чемпион.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв назвал политическим запрет российским спортсменам выступать под своим флагом.