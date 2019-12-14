Драчёв назвал политическим запрет российским спортсменам выступать под своим флагом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA), в частности о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

«Я не говорю, что WADA врёт. Я говорю о том, что выступление команды без флага и гимна — чисто политическое решение. Если есть конкретные проблемы с допингом, мы поддержим разбирательства и будем сами отстранять спортсменов, но если огульно обвиняют всю команду и страну — это неправильно. Это нарушение прав человека, прав спортсмена, которые имеют право выступать под флагом и петь гимн», — приводит слова Драчёва ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Драчёв рассказал о позиции IBU по вопросу возможного отстранения россиян из-за санкций WADA.