Драчёв: в IBU считают, что без России биатлон будет смотреться не так

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о позиции Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу возможного отстранения россиян из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы в тесном контакте обсуждали дальнейшую работу, перспективу, то, как мы будем идти дальше. Мне очень понравился позитивный настрой Международного союза биатлонистов, который поддерживает нас в том, что без России биатлон будет смотреться не так», — приводит слова Драчёва ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене.