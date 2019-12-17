Перепроверка проб, возможная смена гражданства и поддержка главы IIHF: о чём говорят неделю спустя после вердикта WADA
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Наличие отбытого наказания не может быть критерием недопуска»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает перепроверку допинг-проб, извлечённых из базы московской лаборатории. На данный момент в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было возвращено около 15 дел. Их рассмотрение состоится в начале 2020 года на заседаниях дисциплинарного комитета. Остальные данные перенаправляются в международные федерации.
«Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. WADA его не публикует», — приводит слова заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой РИА Новости.
19 декабря состоится заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будет принято решение о подаче апелляции на санкции WADA в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). По словам спортивного юриста Юрия Зайцева, на рассмотрение дела потребуется около трёх недель.
«Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу месяца сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финального решения CAS», — пояснил Зайцев.
Стоит отметить, что для российской стороны продолжительность процесса будет иметь большое значение, так как, если он затянется, санкции могут коснуться и Олимпийских игр 2024 года. Кроме того, юрист заверил, что при допуске на соревнования будет учитываться, привлекался ли спортсмен к ответственности за употребление допинга.
«Наличие уже отбытого наказания за антидопинговое нарушение не может быть критерием недопуска спортсмена на соревнования», — добавил Зайцев.
Более серьёзные проблемы с попаданием в Токио могут возникнуть у легкоатлетов. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ заявил, что организация должна быть полностью уверена в чистоте всех участников соревнований. В связи с этим россияне могут не получить даже нейтрального статуса на Олимпиаде.
«Пока мы не будем полностью уверены в наличии надёжной системы, я не намерен рисковать карьерами чистых молодых спортсменов, посвятивших по меньшей мере полжизни тому, чтобы выйти на этот уровень», — цитирует Коэ Inside The Games.
В 2020 году в пул допинг-тестирования IAAF войдут восемь представителей России — прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, спринтер-барьерист Сергей Шубенков, ходок Василий Мизинов и многоборец Илья Шкуренёв.
«Ситуация с отстранениями стала для нас привычной»
Большое количество вопросов по-прежнему вызывает судьба сборных по командным видам спорта, а также турниров, которые должны пройти на территории России. Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на положительный исход дела.
«Если сможем оставить турниры в России — это было бы хорошо. Мы будем общаться с юристами. В противном случае не так просто будет всё отменить и переиграть. К тому же у нас уже подписаны контракты со страной», — рассказал функционер в интервью ТАСС.
По его мнению, решение WADA несправедливо, так как от санкций могут пострадать целые команды, не замешанные в допинговых скандалах. Он выразил уверенность, что в основе подобных решений всегда лежит политика.
«Нам надо думать о спорте и защите чистых спортсменов. Об этом все говорят. Эй! Мы пять лет проверяли хоккеистов — они чисты! Так защитите их! Не вводите коллективное наказание! Мы же все в одной лодке. А нам отвечают: «Хорошо, наказаны все». Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — добавил Фазель.
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига, ранее возглавлявший «Спартак», СКА и «Авангард», также высказался против коллективного наказания.
«Я не вдавался в детали случившегося, но нужно сначала организовать серьёзную проверку. Спорт должен оставаться спортом. Чистых атлетов необходимо, наоборот, выделять, помогать им и гордиться ими», — приводит слова Ржиги «Спорт-Экспресс».
В том случае, если санкции останутся в силе, атлетам предстоит сделать выбор: выходить на старты под нейтральным флагом или вовсе отказаться от участия в соревнованиях. На данный момент мнения по этому вопросу разделились. Так, двукратный чемпион страны по велоспорту Ильнур Закарин признался, что рассматривает возможность смены гражданства. В то же время он готов выступить на Олимпиаде и без российского триколора.
«У меня действительно была такая идея. Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет ещё подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Нельзя смешивать эти две вещи. Решение о моём допуске на Игры в Рио-де-Жанейро было принято за два дня до старта. У меня не было времени на подготовку. Так что выступить было нереально. Очень обидно», — цитирует велогонщика Cycling News.
Он подчеркнул, что готов бороться за право выступать на соревнованиях, так как уверен в своей чистоте.
«Больше шести лет живу за границей. WADA утверждает, что нарушения были в России, поэтому ответственность несёт РУСАДА. А к моим тестам оно не имеет отношения. Поэтому проблема меня касаться не должна. Готов предоставить любые документы. В спорте всегда нужно что-то доказывать, и я готов к этому», — добавил велогонщик.
В свою очередь, глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов выразил сожаление по поводу того, что спортсмены вынуждены задумываться о смене гражданства.
«Ситуация с отстранениями стала для нас уже привычной, и от атлета тут мало что зависит. Спортивный век короток, и все это прекрасно понимают. Это тяжёлая ситуация для всех нас, но как человек, как бывший спортсмен я понимаю, что сейчас чувствуют те, кто вынужден бороться за своё будущее», — цитирует Екимова РИА Новости.
Бывший чемпион мира во втором среднем весе по боксу Фёдор Чудинов также раскритиковал решение WADA.
«Мы думали, что после Пхёнчхана от нас отстанут. А нас продолжают унижать. Что это такое? Это всё равно что отказаться от родины. Как ты можешь не представлять свою страну на соревнованиях? Они заставляют нас стыдиться того, откуда мы. А это неправильно. Не важно, откуда ты. Ты должен гордиться своим домом и развивать его», — приводят слова Чудинова «Известия».
По его мнению, ситуацию с отстранением России трудно воспринимать всерьёз.
«20 лет милдронат был обычным лекарством, которое спокойно принимали. И опять приходится про политику говорить: я больше чем уверен, что американцы создали его аналог, а наш препарат просто запретили», — отметил Чудинов.
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