Фазель назвал решение WADA по России политическим

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Фазель назвал решение WADA по России политическим
  • © Pascal Muller/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль. Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что все вокруг говорят о необходимости защиты чистых спортсменов, но при этом решают ввести коллективные санкции против россиян.

«Мы пять лет проверяли хоккеистов — они чисты, так защитите их, не вводите коллективное наказание. Мы же все в одной лодке, а нам отвечают: «Хорошо, наказаны все». Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — добавил глава IIHF.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не согласен с призывами полностью отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

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