Биатлонист Самуэльссон: хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не согласен с призывами полностью отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Могу понять, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему. Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира, и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что это невозможно», — цитирует шведа ТАСС.

По его мнению, хорошо, что чистые российские спортсмены смогут продолжить выступать. Тем не менее он считает, что критерии отбора на соревнования должны быть более чёткими.

«Возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Всё это, конечно, печально», — добавил Самуэльссон.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярёв назвал смешной идею проведения альтернативных соревнований вместо ОИ.