Дегтярёв назвал смешной идею проведения альтернативных соревнований вместо ОИ

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв высказался об идее проведения альтернативных соревнований вместо Олимпиады.

«Я не осуждаю выступление под нейтральным флагом. Я понимаю наших спортсменов, я сам спортсмен, 12 лет занимался фехтованием. Проводить альтернативные соревнования — это смешно, от нас этого и ждут», — цитирует Дегтярёва РИА Новости.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Дегтярёв заявил, что Родченков замешан в махинациях с московской лабораторией.